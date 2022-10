A Római-partról jelentették be 2022. október 23-án délelőtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, hogy egy motorcsónak sodródik a vízen, rajta egy segítségért kiabáló nővel. A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajója perceken belül a helyszínre ért. Láttukra a nő a vízbe vetette magát, a vízirendészek mentették ki, akik a sodródó motorcsónakot is kikötőbe vontatták. A zavart, ittasnak tűnő fiatal nő összefüggéstelenül beszélt, a nevét sem árulta el. A 26 éves váci lakost a rendőrök a nyilvántartás alapján azonosították, a mentőszolgálat munkatársai ellátásra kórházba vitték, ahol vér- és vizeletmintát is vettek tőle.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő egy budakalászi kikötőből kötötte el a benne hagyott indítókulccsal ott álló hajót, amit a tulajdonos még aznap visszakapott. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett miatt indított eljárást a nő ellen. A mintavétel eredményének függvényében ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt is eljárás indulhat - írja a Police.hu.