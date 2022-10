Az idős úr épp egy háziorvosi rendelő előtt szenvedte el a balesetet. A rendelő dolgozói azonnal a segítségére siettek.

"A tapasztalt háziorvos azonnal mentőt hívott, kimentette a beteget az autóroncsból és megvizsgálta a férfit, aki már nem lélegzett. A Mentésirányítás rögtön több egységet is riasztott a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is, miközben a háziorvos megkezdte az újraélesztést, amihez defibrillátort is használt. Perceken belül helyszínre érkező bajtársaink emelt szinten folytatták az életmentést ami az időben megkezdett, szakszerű ellátásnak köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - írják az életmentők Facebook oldalán.