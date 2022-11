A gyilkosságal gyanúsított férfit, bizonyos David Bonolát hamar elfogta a rendőrség, ugyanis egy, az áldozat házánál hagyott véres csizma vezette nyomra az egyenruhásokat. Korábbi pletykák szerint a magyar családanya és a házuknál karbantartóként dolgozó férfi szeretők voltak, de ezt a nő hozzátartozói és ismerősei elképzelhetetlennek tartják.

A brutális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság sokkolta a hazai és az amerikai nyilvánosságot is, a lapok kiemelten foglalkoztak az üggyel, beleértve a most lezárult tárgyalást is. Bonola ugyanis vádalkut kötött, bűnösnek vallotta magát emberölés vádjában és ezért 25 év börtönbüntetést kapott – írja a Bors a DailyMail cikke alapján.

A magyar nő családja egyelőre nem reagált az ügy fejleményeire.