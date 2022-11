Riszaviadal lesz ma este a TV2 Dancing with the Stars műsorában. A még versenyben lévő hat páros a szokásos egyéni produkciója mellett ezúttal még egyszer parkettre lép, ahol kettesével mérkőznek meg egymással.

A Riszaviadalon Vavra Bence és Lissák Laura a Kökény Attila-Mikes Anna párossal méri össze tánctudását.

„A legutóbbi adás után azért fel kellett dolgozni és helyre kellett tenni, hogy ott álltunk a veszélyzónában. Mindig Laut szoktam megkérdezni, hogy ő elégedett volt-e a táncunkkal és ha igen, akkor én is nyugodt vagyok. Ez most is így volt, de azért nem mondom, hogy nem volt rossz érzés. Úgy érzem, másnapra sikerült túllenni rajta és igazán időnk sem volt búslakodni, mert elkezdtünk készülni szombatra. Úgy érzem ez segített is, hogy kicsit el tudjam engedni a megfelelési kényszeremet. Erős a mezőny, bármi megtörténhet, arra fókuszálunk, hogy élvezzük a táncot, hogy jól érezzem magam a produkció közben és ne legyek kicsit sem görcsös" - nyilatkozta Bence.

„Ahogy a Sztárban Sztárban alatt is, itt is mindig az adott hétre és produkcióra koncentrálok. Nem foglalkozom azzal, hogy már túl vagyunk a műsor felén és egyre közeledik a döntő. Nekem az segít, ha lépésről lépésre haladok, a döntővel majd akkor foglalkozom, ha ott leszünk. Most az a fontos, hogy a szombat jól sikerüljön" - tette hozzá.

„Nagyon örülök Kökény Atiéknak, mert ők az a páros, akikkel talán a legjobb a kapcsolatunk. Én is régóta ismerem Attilát és Lau és Anna is nagyon jóban vannak. Nagyon jól működik a közös munka, egymást inspiráljuk és úgy érzem, hogy összeadódnak az energiáink, ami nagyon jó és még élvezetesebbé teszi majd a párbajt, amit mi azért nem egy valós viadalnak fogunk fel. Azon vagyunk mind a négyen, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk magunkból" - fogalmazott az énekes.

