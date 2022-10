Kökény Attila a Dancing with the Stars színpadán egyre több meglepetést nyújt, hiszen hiába indult nulla tánctudással a versenyen, mostanra egyre profibban mozog. Az énekes a kisfilmben elmondta, hogy úgy érzi, hogy egyre jobban megy neki a tánc, ezt a véleményét a zsűri is osztja.

Ám nemcsak ez tűnhetett fel az embereknek, hanem az is, hogy Kökény Attila látványosan lefogyott - írja a Bors.