A Kennedy Űrközpont kilövőállásán egy szelepből szivárgott a hidrogén üzemanyag, ám miután a hibát elhárították, egy másik probléma is felmerült egy radarállomás rossz kapcsolója miatt, de végül ezt is kiküszöbölték.A holdrakétát eredetileg augusztus végén akarták útnak indítani, de két alkalommal is le kellet fújni a kilövést üzemanyagszivárgás miatt, majd szeptemberben egy hurrikán is akadályozta az űrrakéta felszállását.

A 98 méteres Space Launch System (SLS) rakéta legénység nélküli első tesztrepülése várhatóan 25 napig tart majd, a rakéta mintegy 2 millió kilométert tesz meg.

A NASA Artemis-programjának célja, hogy 50 év után ismét űrhajóst juttassanak a Holdra. Az Artemis-I küldetésen az SLS nem visz magával legénységet, csak az Orion űrkapszulát szállítja el a Holdig, és azt megkerülve tér haza. Elsősorban a rakéta hőpajzsát akarják tesztelni a visszatéréskor, mivel a következő, 2024-re tervezett, Hold körüli misszióban már űrhajósok is lesznek a fedélzeten.

Várhatóan 2025 végén az Artemis-III küldetés során az asztronauták már le is szállnak a Hold felszínére.

Az SLS űrrakétát és az Orion űrkapszulát több mint egy évtizede fejlesztik. A költségek mindkét esetben több mint 20 milliárd dollárra (csaknem 8 ezer milliárd forintra) rúgnak.