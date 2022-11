Gabriela Spanic idén is visszatért a Dancing with the Starsba. A latin-amerikai színésznő majd minden sorozatát bemutatták hazánkban, az utóbbi években azonban a táncos show miatt került a reflektorfénybe.

Gabriela Spanic először versenyzőként szerepelt a TV2 nagyszabású táncos show-jában, a Dancing with the Starsban. Tavaly vendégzsűriként láthattuk több adáson keresztül, és idén ismét tiszteletét tette a produkcióban. Ezúttal is a táncosokat értékelte, ám nemcsak emiatt, hanem a véletlen villantása miatt is emlékezetes marad a szereplése.

A színésznő a műsort követően, a Dancing stúdiójában adott interjút a Life.hu-nak és elárulta azt is, mely magyar szavakat tanulta meg, és miért nem érzi magát királynőnek.

Milyen érzés volt visszatérni Magyarországra?

– Nagyon sok érzés kavarog bennem, de csakis pozitívak. A Dancing with the Starsnak köszönhetem, hogy új lendületet vett a karrierem, ugyanis miután táncoltam a show-ban, egyre-másra kaptam az új felkéréseket, munkákat. Örömmel jövök tehát mindig hozzátok. Amit itt megéltem, az csodás és felejthetetlen számomra, ezeket az élményeket és emlékeket örökké őrzöm a szívemben.

A nyelv nem is volt akadály?

– A művészetnek nincs nemzetisége. Nincs szükség a nyelvre ahhoz, hogy egy művész megértesse magát, és akárcsak a zenében, a festészetben, úgy a táncban sem kell, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük. A közönség egyszerűen érzi mindazt, ami a lelkedben van, és ehhez meg sem kell szólalnod, ez a csodás ebben az egészben.

Volt azért olyan magyar szó, amit megtanultál?

– "Szeretlek" és a "köszönöm", meg a "sziasztok magyarok", és persze a legfontosabb, a "buli"! (nevet)

Hogy fogadták odahaza a rajongók, hogy egy ennyire távoli országban szerepelsz a tévében?

– Otthonról nézve Európa nagyon egzotikus, és nem mindenkinek adatik meg, hogy egy külföldi show-ban szerepelhessen. Ez egy latin-amerikai színésznőnek hatalmas dolog, egy különleges lehetőség. Az is hihetetlen volt, hogy nemcsak a hazai rajongóimat érdekelte a műsor, hanem eljutott a híre a világ minden tájára.

Említetted, hogy egy újabb lökést adott a karrierednek.

– Úgy emlegetnek engem, mint a telenovellák királynőjét, ami hízelgő, de nem érzem magam királynőnek. Kelet-Európában nagyon népszerűek a sorozataim, és itt nálatok, Magyarországon talán minden telenovellám képernyőre is került, ami szintén hihetetlen. Annyi mindent forgattam, hogy sok produkció talán elhalványult az évek során, de a show-nak köszönhetően az összes újra előkerült. A Dancing emlékeztette az embereket arra, hogy még itt vagyok. (nevet)

Sikerült találkozni magyar rajongókkal idén is?

– Korábban érkeztem a stúdióba, hogy a kezdés előtt tudjanak velem fotózkodni és hogy autogramot adhassak. Emlékszem, amikor legelőször itt jártam, akkor egy eseményt is szerveztek miattam, ahova rengetegen eljöttek.

Ha jövőre is felkérnek, szívesen visszatérsz negyedszer is?

– A Dancing with the Starsnak nemcsak a szívemben, hanem a naptárban is lesz helye, és örökké hálás leszek a műsornak az élményekért, a lehetőségekért és az országnak a fogadtatásért.