Gabriela Spanic az Instagramon jelentette be, hogy megtámadták ikertestvérét, Daniela Spanicot Mexikóvárosban, a nyílt utcán. Az elkövető egyelőre ismeretlen férfi, azonban a hazai Dancing with the Stars korábbi szereplője biztos benne, hogy a testvérét meg akarták ölni, és sejti is, hogy ki állhat a dolog mögött.

"Danielát meg akarták ölni, ez egy nőgyilkossági kísérlet volt. Én biztos vagyok ebben, bár korábban sokan azt is kétségbe vonták, hogy annak idején meg akartak mérgezni. A testvéremet és engem is sokat bántottak, kimerültek és fáradtak vagyunk" - idézi a Ripost Spanicot. Hozzátette, szerinte Daniela exférje, Ademar Nahum áll a dolog mögött, hiszen ő rendelt sofőrt Danielának, így egyedül ő tudta, hol tartózkodik az áldozat.

"Elegem van az igazságtalanságból és a nők elleni erőszakból" - kelt ki magából a színésznő.

Az eset után Daniela panaszt tett a rendőrséget, én bízik benne, hogy hamarosan letartóztatják az elkövetőt - írja a spanyol tiempox.com.