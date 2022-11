Szente Vajk az utóbbi években rendre feltűnik a bulvárlapok címlapjain és magánéletéről számtalan cikk születik. Ő maga nem szeret nyilatkozni a kapcsolatairól, és nem is jelenik meg partnereivel a nyilvánosság előtt, ám múlt hétvégén mégis kivételt tet.

November 26-án, szombaton este Csobot Adél és Hegyes Berci győzelmével véget ért a Dancing with the Stars, a TV2 táncos show-jának pedig Szente Vajk az egyik zsűritagja. A színész-rendezőt elkísérte a döntőre kedvese, Molnár Andi táncos is, és nyár óta pletykálják róluk, hogy egy párt alkotnak. Az első, nagyobb nyilvános szereplésre azonban idáig kellett várni.

A dolog különlegessége, hogy a korábbi évadokban Molnár Andi is a Dancing with the Stars zsűrijének tagja volt.

Szente Vajkról legutóbb akkor cikkezett a bulvársajtó, amikor kiderült, hogy szakított Dobó Kata színésznővel. Kollégája előtt rövid ideig együtt járt Tiborcz Fanni táncművésszel, míg ezt megelőzően hét éven át Erdélyi Tímeával volt házas. Molnár Andinak is nemrég ért véget a kapcsolata, ő és párja öt év házasság után döntöttek a válás mellett.

A párról készült közös fotót ide kattintva tudod megnézni.