Hunor ügye ellen azonban nem a helyi rendőrség indított nyomozást, hanem a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat büntetőeljárást – írja a Blikk. A lap megkereste az illetékes szervet, ám nem érkezett tőlük válasz a témában. Egy neve elhallgatását kérő rendőrségi szakértő azonban megpróbálta megvilágítani az ügy részleteit.

A Nyomozó Iroda általában kiemelt ügyekben vizsgálódik, tehát az a tény, hogy Hunor ellen ők nyitottak aktát, az azt jelentheti, hogy az illető komoly bajba kerülhetett – állítja a lap.

"A drogos jogsértéseknél alapesetben kábítószer birtoklása miatt indul eljárás, ahol ha valaki első bűntényesként kerül a hatóság elé, fogyasztóként még azt az esélyt is megkapja, hogy egy megfelelő »elterelés«, azaz leszoktató pszichológiai terápia elvégzése után mentesül a felelősségre vonás alól" – magyarázta a rendőrségi szakértő, aki hozzátette, hogy ezt csak egyszer lehet eljátszani.

A szakértő kitért arra is, hogy akkor is a Nyomozó Iroda foglalkozik az üggyel, ha jelentős mennyiségű drogot találtak a helyszínen, valamint akkor is ők nyomoznak, ha "érzékeny" a téma, azaz celebek, közszereplők, politikai résztvevők is érintettek lehetnek.