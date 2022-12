Pénteken borult lesz az ég, a csapadékzóna tovább mozog észak, északkelet felé, a Dunántúl északi felén havas eső, a Bakonyban és az Alpokalján inkább havazás, másutt eső lesz a jellemző. A hegyekben kialakulhat néhány centiméteres hóréteg. Az esti órákban csökken a csapadék valószínűsége. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 5 fok között várható.



Szombaton nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható, inkább csak kevés helyen - nagyobb eséllyel a Dunától keletre - süthet ki a nap. Helyenként szitálás előfordulhat, a nyugati megyékben időszakosan gyenge eső is valószínű. A keleties szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban -3 és +3 fok között alakul. Kora délután 3,9 fokra lehet számítani, a naposabb helyeken mérhetnek 9 fok körüli hőmérsékletet.



Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás, ködös időre kell számítani, csak kevés helyen lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet. Több helyen is eshet időnként az eső. A délkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra -2 és +4 fok közé hűl le a levegő. Délutánra 4 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az átmenetileg kevésbé felhős tájakon lehet majd melegebb.