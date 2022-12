Brutális bántalmazásban volt része a 22 éves Gabriellának, volt párja puszta kézzel vakította meg őt. Az orvosoknak nem sikerült megmenteniük a nő látását, aki lassanként megtanul vakon élni és így gondoskodni kislányáról. Gabriella legfőbb támasza a családja, azon belül is a testvére, Róbert, azonban már ők sem bírják a rájuk nehezedő nyomást. Rettegésben élnek, ugyanis már több gyanús alakot is láttak az új otthonuk közelében, sőt egyszer majdnem katasztrófa is történt: valaki benzit locsolt szét a házukban. Ezért merült fel bennük, hogy elhagyják az országot.

"Bár ki kell tartanom, hiszen magam is családapa vagyok, de kezdem úgy érezni, hogy elfogy az erőm. Már az is felmerült, hogy nevet változtatunk és elhagyjuk az országot" - mondta a Borsnak Gabriella testvére, Róbert.