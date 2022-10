Ahogy azt a Life.hu is megírta , a 22 éves Lakatos Gabriellát volt párja vakította meg februárban, amikor a fiatal édesanya szakított vele. A kegyetlen férfi nem bírta elviselni, hogy a nő már nem akar vele lenni, ezért megverte és puszta kézzel kinyomta áldozata mindkét szemét.

Gabriella azóta műszemeket kapott, aminek nagyon örült, mert bár a látását nem kapta vissza, de legalább kislánya már nem fél tőle.

Most azonban a műszemeit is ki kellett venni a szemüregekből, mert az édesanya kötőthártya-gyulladást kapott, ami orvosai szerint könnyen megtámadhatja az agyát is.

Gabriella legfőbb támasza a testvére, Róbert, aki bár epilepsziás és gerincbántalmak is gyötrik, testvére ápolását is magára vállalta.

"Naponta ötször kell a száraz kötést cserélnem, és cseppentenem Gabica szemüregébe.. Még szerencse, hogy ápolói képesítéssel is rendelkezem" - mondta el Róbert, akinek jelenleg nincs munkája, így hárman, húgával és annak kislányával a megvakított nő 40 ezer forintos ápolási díjából élnek.

Gabriellaa, aki a gyermeke miatt próbál erősnek látszani, már nagyon nehezen viseli az újabb és újabb terheket, melyek súlyos kőként nehezednek a vállásra:

"A kislányom, Mira miatt erősnek kell maradnom. A napokban ünnepeljük az 5. születésnapját, nem ronthatjuk el az örömét. Nem is tudja, hogy hatalmas fájdalmaim vannak. Ordítani tudnék, de nem teszem. Mirácska látta a kivett szemgolyóimat. Azt hiszi, hogy csak pihennek, hogy később még jobban lássak velük" - mondta el a Blikknek a 22 éves, megvakított nő, akitől megkínzó férfi a mai napig nem kért bocsánatot.