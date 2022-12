A legendás labdarúgó lányai azonban megelégelték a pletykákat és tiszta vizet öntöttek a pohárba édesapjuk állapotával kapcsolatban. Pelénél tavaly augusztusban diagnosztizáltak vastagbélrákot, azóta megműtötték, az egészségi állapota azonban változó. A rajongók akkor kezdtek igazán aggódni, amikor kiderült, hogy kórházban ápolják a focistát.

"Körülbelül három héttel ezelőtt megfertőződött a koronavírussal. Be van oltva, felvett minden vakcinát, de közben tüdőgyulladást is kapott. Ezért került kórházba. Hogy súlyos-e az állapota? Persze, az életkora és a rákbetegsége miatt súlyos, de nem búcsúzkodni járunk hozzá a kórházba. Öreg és beteg, de most »csak« tüdőgyulladás miatt kezelik. Antibiotikumot kap, és ha jobban érzi majd magát, akkor újra hazaengedik" – idézi a Sportal Kelyt, Pelé lányát, aki a Globónak nyilatkozott édesapjáról.

Másik lánya, Flávia is megszólalt a cikkben, ő azt mondta, hogy valóban kényes édesapjuk állapota, és jobb, ha most kórházban van, de nincs életveszélyben. Nem az intenzíven, hanem egy sima kórteremben fekszik és kiemelte, tisztességtelen arról beszélni, hogy végső stádiumban van és palliatív kezeléseket kap.

Nincs erről szó, higgyenek nekünk. Mindenkinél jobban szeretnénk, hogy ne jöjjön el ez a pillanat. Persze, egyszer sajnos sor kerül majd rá, de még nem most. Nem kell riadalmat kelteni, és olyan helyzetre felkészülni, ami jelenleg nem fenyeget. Apunak nincsenek fájdalmai

– zárta a gondolatsort Flávia.