A most 57 éves sztárt és testvéreit annak idején édesanyja és annak élettársa nevelte, mindennapjaik azonban távol álltak a családi idilltől. A férfi, Jerry Twain rendszeresen zaklatta és verte Shania-t, aki mindent megtett annak érdekében, hogy észrevétlen maradjon a házban.

Szándékosan olyan melltartókat viseltem – gyakran kettőt is egyszerre –, melyek túl kicsik voltak rám, hogy lelapítsam a melleimet, illetve bő ruhákat hordtam. Egy idő után már semmi nőies nem volt a megjelenésemben. Arra a következtetésre kellett jutnom, hogy egyszerűen sz*r és szégyenteljes dolog lánynak lenni – mesélte a sztár, majd arra is kitért, hogy a showbizniszben sem volt nyugta a szexista támadásoktól, ezért meg kellett erősödnie, hogy képes legyen kezelni az ilyesfajta kellemetlen helyzeteket – írja a Just Jared.