A gyászolók körében többek között ott volt Orbán Viktor miniszterelnök, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság, Markovits László, a Vasas elnöke, de részt vettek az eseményen a piros-kék klub olimpiai bajnokai, Hegedüs Csaba és Gedó György, illetve Mészöly volt játékosai, Nyilasi Tibor és Esterházy Márton, továbbá Eperjes Károly színművész és a Vasas NB I-es csapatának, valamint utánpótlásának játékosai.

Az életének 82. évében november 21-én szívelégtelenség következtében elhunyt 61-szeres válogatott labdarúgót római katolikus szertartás szerint búcsúztatták, amelyet Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök celebrált.

A temetésen először az Ave Maria és Johann Sebastian Bach dallamai csendültek fel, majd Mága Zoltán hegedűművész és zenekara játszotta el Mészöly Kálmán egyik kedvenc nótáját.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nevében Sipos Jenő szóvivő rövid bevezetője után Berzi Sándor alelnök búcsúzott a kiváló középhátvédtől. Amint elmondta, Csányi Sándor, az MLSZ elnöke külföldi üzleti útja miatt nem lehetett jelen a temetésen, de üzenetében utalt Gianno Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökének soraira, aki szerint "szavakkal nem lehet kifejezni azt a szomorúságot, amit a nemzetközi futball számára Mészöly Kálmán elvesztése jelent". Felidézte, hogy a FIFA elnöke 81. születésnapján otthonában személyesen kereste fel az egykori kiváló védőt. Amikor megkérdezte tőle, mi lenne a kívánsága, Mészöly azt felelte, hogy a magyar labdarúgó-válogatott jusson ki a világbajnokságra. Berzi az MLSZ nevében ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez sikerüljön.

Az MLSZ alelnöke szerint Mészöly egyenes, szókimondó ember volt, igazi egyéniség, de egyben olyan csapatjátékos, aki kiválóan beszélte a futball nyelvét. Ezután felelevenítette a Szőke Sziklának becézett Mészöly Kálmán pályafutásának főbb állomásait, hogy 1960-ban mutatkozott be a Vasas felnőtt csapatában, amellyel négyszer nyert bajnokságot, háromszor pedig Közép-Európai Kupát. A magyar válogatottban 1961 decemberében debütált, majd további hatvan alkalommal öltötte magára a címeres mezt.

Két világbajnokságon vett részt: 1962-ben Chilében, majd 1966-ban Angliában is negyeddöntős, az 1964-es Európa-bajnokságon bronzérmes volt a csapattal. Később szövetségi kapitányként háromszor irányította a nemzeti együttest, amelynek szintén 61 alkalommal ült a kispadján, de dolgozott Törökországban, Cipruson és Szaúd-Arábiában is, majd később tanácsadóként segítette az MLSZ munkáját. Berzi felhívta a figyelmet arra, hogy Mészölyt tevékenysége elismeréséül 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki, 2018-ban pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség Életműdíjjal jutalmazta, valamint a Budapest díszpolgára címet is megkapta.

A Vasas részéről Puskás Lajos búcsúzott a Szőke Sziklától, akit nagyszerű csapattársnak nevezett. A barátok és csapattársak képviseletében Kenderesi István köszönt el Mészölytől, ő elsősorban az emberi tulajdonságait emelte ki, hogy mindig jókedvű és optimista ember volt, aki a tréfát sem vetette meg, és mindig igyekezett segíteni az elesetteken. Egyben köszönetet mondott feleségének, a 329-szeres válogatott röplabdázónak, Bardi Gyöngyinek azért, hogy az elmúlt években kitartóan és odaadóan ápolta Mészölyt.

A ceremónia zárásaként Nemcsák Károly színművész elszavalta Juhász Gyula Consolatio című versét, majd a sírhelyhez kísérték a koporsót. Az egykori Európa-válogatott Vasas-legendát november elején kritikus állapotban szállították a János Kórház belgyógyászatára, ahová tüdőgyulladással, keringési rendellenességgel és fertőzéssel került be. Később elkapta a koronavírust, majd november 21-én hunyt el - írja az MTI.