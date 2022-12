Magyarországon egyre nagyobb gondot okoz a főképp gyerekek körében terjedő influenza. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai alapján a megbetegedések 32 százalékában a fiatalabb korosztály kapta el.

"Az influenza és a koronavírus most is jelen van, heteken belül pedig mindkettő ugrásszerűen megnövekedhet, mint ahogyan az RSV vírus is, ami elsősorban az öt év alatti gyerekeket érinti, és leginkább a két év alattiaknál veszélyes" - mondta a Borsnak dr. Bense Tamás.

A szakértő elmondta, hogy az RSV vírus okozta megbetegedés általában köhögéssel és lázzal indul, és elsősorban a csecsemők és koraszülöttek körében veszélyes.

Bense Tamás azt is elárulta, hogy a koronavírus Magyarországon jelenleg stagnál, az egyik héten emelkedik, a másik héten csökken. Január elején viszont nagy a valószínűsége annak, hogy ismét berobban. A szakember szerint ráadásul azoknál, akik nincsenek beoltva, akár tripledémia is kialakulhat, azaz mindhárom betegség jelen lehet egyszerre a fertőzött személynél.