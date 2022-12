A híresség a Balázsék című rádióműsorban avatta be a hallgatókat legutóbbi autós fiaskójába.

Ültem valakivel egy megbeszélésen egy kávézóban. Odajön hozzám egy úriember és azt mondja: „Látom, Balázs, hogy nem állsz igazán jó helyen, én elmegyek és parkolj át a helyemre!" Mondom, ez egy jel, arrébb kell állnom. Oké, kimegyek a kocsihoz, a srác kiáll, int, megköszönöm. Elkezdek feltolatni egy padkára, ami még csak nem is magas, semmilyen kihívás nincs. Erre hallok egy „kkkkrrr" hangot. Gondoltam, ez az autószerződés se lesz meghosszabbítva... De a tolatóradar nem jelzett semmit, tolattam tovább, megint a hang... Az első műanyag spoiler, hogy is mondjam, lecsuklott – ismerte be Balázs, majd elárulta: végül a telefonja töltőkábelével kötötte oda a hűtőrácshoz a leszakadt alkatrészt. Bár ő kifejezetten férfias tettnek gondolta ezt, műsorvezetőtársa, Rákóczi Feri inkább élcelődött rajta.

Egyébként nem ez az első eset, hogy Balázs kocsijában kár keletkezik. Előfordult, hogy egy idős hölgy hátulról belehajtott a járművével, de korábban tette már tönkre kavicsfelverődés a szélvédőjét, azelőtt pedig egy dühös sofőr akarta odébb tolni a járgányát a kocsijával – írja a Bors.