New York államban is betiltották az állatokon tesztelt kozmetikumok értékesítését.

New York állam lett az Amerikai Egyesült Államok tizedik állama, ahol állatvédelmi okokra hivatkozva korlátozzták a megvásárolható termékek körét. A jogszabály januárban fog hatályba lépni.

Linda Rosenthal, az állami törvényhozás képviselője azzal indokolta a döntést, hogy mára a kutatási módszerek annyit fejlődtek, hogy szükségtelen a termékfejlesztés során állatoknak embertelen kísérleteken átesniük azért, hogy új sminkeket vagy samponokat hozzanak létre a kozmetikai vállalatok.

New York állam mellett Virginia, Kalifornia, Louisiana, New Jersey, Maine, Hawaii, Nevada, Illinois és Maryland állam is betiltotta az állatkísérletek nyomán előállított kozmetikumot értékesítését.

Ez azonban nem minden: Washingtonban már a képviselőház előtt van az a szövetségi törvényjavaslat is, amely az egész Egyesült Államok területén betiltaná az ilyen kozmetikai termékeket.

New York államban nem a kozmetikumok tilalmáról szóló törvény életbe léptetése volt az állatvédők egyetlen győzelme a héten, ugyanis Kathy Hochul kormányzó csütörtökön aláírta azt a jogszabályt is, amely 2024 decemberétől megtiltja az állam területén működő kisállatkereskedéseknek a kutyák, macskák és nyulak értékesítését - írja a CNN.