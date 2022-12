Hamarosan véget ér a TV2 nagy sikerű sztárrealityjének idei évada. Az egyesek által csak "paraszt Exatlonként" emlegetett Farm VIP az utolsó adásokra is bőven tartogat izgalmakat.

A kedd esti adásban sor került az egyik utolsó farmgyűlésre, melyen a sztárok Völgyi Zsuzsinak adták a legtöbb jelet. Az énekesnő a szépségkirálynőt, Szarvas Andit választotta párbajellenfelének, és akárcsak nemrég Budavári Fülöpöt, a modellt is sikeresen legyőzte a feladat során. Ez azt jelenti, hogy Szarvas Andinak kellett búcsúznia a Farmtól.

A szépségkirálynő nem bánja, hogy kiesett. Élvezte a játékot, de sok volt a feszültség, és alig várta már, hogy újra a párjával és családjával lehessen.

"Mindig is nehezebben jöttem ki a nőkkel, mert állandóan rivalizálnak, a fiúkkal valahogy mindig jobban megtalálom a közös hangot. Az első négy napot lelkileg nagyon nehezen viseltem, mert Viki és Dalma folyton beszólogatott. Aztán a sárga csapatba kerültem, ahol végre ki tudtam bontakozni, és Dalmával is rendeződött a viszonyunk" – kezdte a Blikknek Andi.