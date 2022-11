November 21-én vadonatúj évaddal tér vissza a TV2-re a Farm VIP, mely minden hétköznap 19 óra 50 perctől lesz látható. Ebben vállalt szerepet a Romantic énekesnője, Völgyi Zsuzsi is, aki korábban egyszer már nemet mondott a műsorra.

A Life.hu-nak elmesélte, miért nem vállalta anno és miért vágott bele most a forgatásba? Völgyi Zsuzsinak a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy távol volt kislányától, akivel szimbiózisban élnek, sőt együtt is alszanak. Nemcsak a kislánya, hanem egy új szerelem is meghatározza most az életét, az énekesnő válásáról és új kapcsolatáról is beszélt lapunknak.

Az interjúból kiderül, miért érkezett két kakassal a forgatásra, milyen volt lavórban fürödni, miért sírt sokat és miért viselik meg őt a másokat bántó kommentek?

Sokat gondolkoztál, hogy elvállald a műsort?

– Nem, mert már az első évadba is hívtak, de akkor még annyira pici volt a kislányom, hogy nem tudtam vállalni a forgatást, azt, hogy ne legyek otthon akár egy teljesen hónapon át. Most viszont már ötéves, sokkal érettebb és nagyobb: megbeszéltem vele az indulás előtt, hogy dolgozni megyek, hogy visszajövök, és ő addig a nyarat a mamával tölti. Pihentek, wellnesseztek, miközben én a farmon güriztem. (nevet)

Nem akartad anno egyedül hagyni, vagy nem bírtad volna nélküle?

– Akkor alig volt kétéves, és azt éreztem, nehéz lett volna neki nélkülem, és az igazat megvallva, én se bírtam volna lelkileg, bár most sem volt könnyű. Eleinte még nem volt semmi gond, később előfordult, hogy elsírta magát, annyira hiányolt, de én... én viszont minden nap sírva ébredtem. (nevet) Hiába volt ez egy nagyon jó csapat, azért egy kisgyerek hiányát nem pótolja semmi és senki más. Nem tudtam akármikor magamhoz ölelni, és sokszor azt éreztem, hogy de jó lenne, ha ezt a kalandot együtt élhettük volna át.

Két élő szárnyassal érkezel meg a műsorba. Ezek tényleg a sajátjaid?

– Naposcsibék voltak, amikor megvettem őket húsvétra a kislányomnak és szempillantás alatt felnőttek. Két kakasról van szó, akik testvérek, és nagyon védték egymást a műsorban. Sajnos már nincsenek nálunk, mert miután hazavittem őket a Farm forgatásáról, akkor szó szerint csirkeelvonásban szenvedtek.

Rátámadtak anyukámra. Az egyik megbúbolta, felszállt a nyakába és elkezdte csipkedni, sőt a kiskutyámat is bántották. Féltem, hogy a kislányomnak is nekirontanak. Elvittem őket egy farmra, ahol szabadon élhetnek, és ahol vannak csirkék.

Mitől féltél a legjobban a műsor előtt?

– Hogy hogyan fogom bírni a gyerek nélkül, és be is bizonyosodott, hogy nehezen, mert mi szimbiózisban élünk, együtt alszunk, mindent együtt csinálunk.

Milyen volt a nagy találkozás?

– Olyan, mint amikor hazajön a frontról a katona, először megpillantja a családját és mindenki zokogni kezd. Nálunk is pontosan így történt, mert amikor a kislányom meglátott, nem akarta elhinni, hogy végre otthon vagyok. Nehéz erről beszélni könnyek nélkül... most sem megy.

Mit tanultál a műsor során magadról?

– Azt, hogy nagyon erős vagyok. Lelkileg is, de inkább fizikailag.

Lassan vége ennek az évnek. Jó érzésekkel gondolsz vissza az elmúlt hónapokra?

– Nagyon felpörögtek az események, egymás után jönnek még most is a felkérések. Úgy érzem, nagyon szerencsés most a csillagok állása, csupa pozitív dolgot kapok a gondviseléstől, hálás is vagyok mindenért. Boldog és kiegyensúlyozott vagyok, de ez egy hosszabb folyamat eredménye.

Az év elején még ott volt rajtam a válás nyoma, de már kimondták, végleges, és szerencsére nem viselte meg annyira a lelkemet, mint vártam, mert már régóta külön éltünk.

Akkor a kislányod az, aki kitölti a mindennapjaidat?

– Ő irányít, igen, de természetesen nem csak ő van az életemben, nem vagyok egy monogám típus, és annyit elárulhatok, hogy jelenleg párkapcsolatban élek. Egyelőre szeretném megtartani ezt most magamnak, és nem is annyira a médiát zárnám ki belőle, hanem a rosszindulatú embereket.

– Örömmel vállalnám a páromat, mert nagyon jó vele, de féltem őt, a kislányomat és magamat a támadásoktól. A szólásszabadsággal, a kommentelési lehetőséggel kiengedték a rossz szellemet a palackból, és az emberek szinte állandóan bántják egymást. Nem akarok nekik felületet adni, nem akarok ilyen kommenteket olvasni, és azt sem szeretném, hogy a családom lássa ezeket.

Nagyon megviselnek?

– Akkor is megvisel, ha a barátaimat bántják, ha náluk látom a negatív kommenteket. Elég csak Csutit megnézni, hogy miket kapott, vagy Tóth Gabit, akiket én kedvelek és akiket a barátaimnak tartok... Nekem is fáj, ahogy velük bánnak.

Kivel lettél szoros barátságban a műsor során?

– Szinte mindenkit felsorolhatnék. A műsor előtt csak Hevesi Krisztát ismertem, de túlzás nélkül mondhatom, hogy a teljes csapattal összebarátkoztam. Nyitott ember vagyok, bennem nincsenek előítéletek, engem a külső sem befolyásol és tőlem mindenki megkapja az esélyt arra, hogy megismerkedjünk, hogy megmutassa, milyen ember valójában.

– A műsorban nagyon jó csapatba kerültem, a sárgák között mindenki jó volt, persze ment a kakikeverés(nevet), de ez csak természetes, hiszen össze voltunk zárva egész nap, nem volt se telefon, se semmi, ami lekösse a figyelmünket. Egymást kellett néznünk, egymással foglalkoztunk, az egész nagyon intenzív volt.

Volt, ami hiányzott a kislányod mellett? Gondolok itt a puha ágyra, a kádra... valami tárgyra.

– Úgy igazán semmi, mert mindenhez lehet alkalmazkodni, és ahhoz is hozzá lehet szokni, ha hideg vízben, lavórban fürdik az ember. Örültem, hogy nem volt a kezemben a telefon, nem volt se internet, se Facebook, és nem is hiányzott egyik sem, mert annyira elfoglaltak voltunk. Reggel fél nyolctól este tízig dolgoztunk, tettünk-vettünk és nevettünk. Előfordul, hogy még most is a műsorral álmodom, hogy megint együtt vagyunk. Olyan volt az egész mint egy felnőtt tábor, tele rengeteg, klassz játékkal.

Ez volt a paraszt Exatlon, ahogy én hívtam.

