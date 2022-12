Lengyel Tamás tavaly év végén meglepte rajongóit, ugyanis bejelentette, hogy megszületett a gyermeke... A kisfiú azonban nem akkor, hanem egy évvel hamarabb jött világra, a színész ugyanis tizenegy hónapon át titokban tartotta örömét a közönség elől.

Nagyon jó érzés kimondani, hogy van egy fiam. Ez egy nagyon erős kötődés, ilyen mély érzelem csak szülő és gyermeke közt alakulhat ki

– mesélte tavaly a színész, aki azt is elárulta, hogy kisfia a Vince nevet kapta, de ők csak Vinyónak becézik. Lengyel ritkán ad interjút, és főleg keveset beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett, és őszintén mesélt arról is, hogyan ismerkedett meg a feleségével.

Kétségbeesetten kerestem a kapcsolatokat, majd regisztráltam a Tinderre

– idézte a Blikk a színészt, aki Kadarkai Endre műsorában, a Szavakon túlban vendégeskedett. Lengyel ezen a platformon látta meg szíve választottját. Jövendőbelije azonban nem volt aktív felhasználó, ezért Tamás a fotók alapján megkereste a nőt az Instagramon, ott írt neki, ám a hölgy egy hétig váratta a válasszal.

Az ismerkedés végül olyan jól sikerült, hogy azóta összeházasodtak, és közös gyermekük is született.