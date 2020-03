A színész a Best magazinnak mesélt esküvőjéről.

„Igen, megnősültem. Pont. Nem szeretnék erről beszélni. Szűk körű esküvőnk volt, 7 és fél percig tartott a szertartás, mert nem kértünk sem homokösszeöntést, sem gyertyagyújtást" - kezdte mesélni.

Majd arról kezdett mesélni, miképp érinti őt a koronavírus miatti kialakult helyzet:

„Lemondták az összes előadásomat. Szerencsére konkrét forgatás most még nincs, A mi kis falunk következő évadának forgatása az egészségügyi helyzettől függ. Most inkább azokat az utakat keresem, ahol tenni lehet valamit. A turisztikai vállalkozásom is beleállt a földbe. Hát néhány turistát el tudok szállásolni, de most az sincs, ugye. Minden lábat kirúgtak alólam, és sokunk alól. Nekem az a szerencsém, hogy megvolt a lehetőségem előre gondolkodni"