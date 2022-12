Emesét először júliusban hozták hírbe a TNT zenészével, Zuber Krisztiánnal, akit mindenki csak Intiként ismer. A pár nem is tagadta, hogy randiznak, egy hónappal később pedig már közös fotón is láthatták őket a netezők. Nem tudták elrejteni, hogy mennyire szeretik egymást, ez sugárzott minden képükről, ám most az összes közös tartalom eltűnt az oldalaikról.

Ha valaki letörli a szerelmével közösen készített fotókat, az szinte az egyezményes jele a szakításnak. A Blikk megkereste Sáfrány Emesét, hogy megkérdezzék, miért törölte a bejegyzéseket?

Nincs semmi gond közöttünk, egyszerűen csak rengeteg megkeresést kaptunk az utóbbi időben. Mindenki arra volt kíváncsi, hogyan halad a kapcsolatunk, együtt vagy külön töltjük-e a karácsonyt, hogyan viszonyul a kisfiam a páromhoz és hasonlók. Hosszas beszélgetések után úgy döntöttünk, elég ebből.

"Tény, hogy mindketten ismert emberek vagyunk, de nem akarunk a szerelmünkkel haknizni. Tanultam a múltból. A gyermekem édesapjával túl sok közös tartalmat osztottunk meg, és rájöttem, hogy nem egészséges dolog kifelé élni, ráadásul hosszabb távon a kapcsolatnak sem tesz jót. Azt nem mondom, hogy ezentúl soha többé nem rakunk majd ki közös fényképet, például életünk egy-egy fontos pillanatáról, de az biztos, hogy nem osztunk már meg felesleges posztokat" – zárta a gondolatsort a légtornász.