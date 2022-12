A műsor idei szezonjában a luxusfeleség, Smaltig Dalma, valamint ifj. Schobert Norbert méri össze erejét és ügyességét egy végső küzdelemben, miután az elődöntőben az akkor még szintén versenyben lévő Dudás Miki feladta a játékot. A döntős fiút, akit az ország szinte csak Norbikaként ismer, szülei biztatták a nagy finálé előtt.

Édesanyja, Rubint Réka spirituális tanácsokkal láttal el gyermekét és próbálta szuggerálni őt, hogy logikában és fejben is ugyanolyan erős, mint fizikailag. Édesapja, Schobert Norbert pedig felidézte azt, hogy szinte maga előtt látja, amikor fia még kisgyerekként elé állt, amikor még kövér volt és lám, le tudta küzdeni azt is, így most is képes lesz győzni.