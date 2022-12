Buffalo városában ismét megnyitották az utakat csütörtökön az autósok előtt, miközben folytatódik a hóeltakarítás és az áldozatok utáni kutatás. A hatóságok 39 megerősített halálos áldozatról számoltak be a karácsonyi hóvihar nyomán.

New York állam nyugati részét december 23-án érte el az Egyesült Államok egészét érintő rendkívüli hideget hozó viharzóna, ami az Erie-tó partján fekvő Buffalo körzetében egy métert meghaladó havat hozott. New York állam második legnépesebb városában csütörtökön feloldották a közlekedési tilalmat, de a polgármester arra kérte a helyieket, hogy a mentőegységek zavartalan közlekedése érdekében továbbra se üljenek autóba.

A város lakónegyedeiben nagy teljesítményű munkagépek százai dolgoznak a szél által emelt több méteres hóakadályok eltávolításán.

A Buffalót is magában foglaló Erie megyében 39 halálos áldozatot találtak eddig. Volt olyan 63 éves krónikus beteg, akinek lélegeztető-berendezése az áramszünet miatt megállt, és így nem kapta meg a szükséges oxigént. Egy 27 éves férfi szén-monoxid-mérgezésben halt meg, miután a hó eltömítette otthonában a szellőzőnyílást. Egy 22 éves áldozatra az autójában találtak rá az otthonától néhány percre; ő hazafelé tartott a munkából, ám a hóvihar miatt elakadt az úton, és volt olyan áldozat, aki lakását rövid időre akarta elhagyni, de nem jutott vissza oda.

A rendkívüli hidegben további 25 ember halt meg az Egyesült Államok más részein, legtöbben a csúszós utakon történt közlekedési balesetekben.

A meteorológiai szolgálat Buffalo városában most áradások veszélyére hívta fel a figyelmet, miután a hőmérséklet jóval a fagypont fölé emelkedett, és szombatra esőt is várnak. Kathy Hochul, New York állam kormányzója közölte, hogy 800 ezer homokzsákot készítettek elő és 300 szivattyút helyeztek készenlétbe a pincékben összegyűlő víz eltávolítására.

Az Egyesült Államok légiközlekedésében péntekre normalizálódhat a helyzet, csütörtökön még mintegy 2500 járatot töröltek, amelyet csaknem teljes egészében a Southwest Airlines üzemeltet. A társaság közölte, hogy péntektől már tartani tudja a menetrend szerinti közlekedést. A Southwest kormányzati vizsgálat elé néz, miután a december 22-én kezdődött viharok nyomán gyakorlatilag összeomlott, több mint 13 ezer járatát törölte, ami mintegy 1 millió utast érintett. A cég járatainak összesen 58 százaléka nem tudott közlekedni ebben az időszakban, miközben a többi légitársaság napok óta képes teljesíteni a menetrendben foglaltakat.

A biztosítók megkezdték a téli vihar okozta károk összesítését, e szerint az Egyesült Államok 42 államában mintegy 5,4 milliárd dollár kár esett biztosított tulajdonban. A legtöbb kárt New York, Texas, Georgia, Tennessee és Észak-Karolina államban valószínűsítik, miután a hideg többségében az infrastruktúrában okozott károkat, jórészt az elfagyott és megrepedt vízvezetékek miatt.