Czutor Zoli még szilveszter előtt adott hangot a véleményének közösségi oldalán, miszerint nem érti, hogy az állatvédők miért támadják hevesen azokat, akik ilyenkor petárdázni szeretnének. A posztja elképesztő indulatokat generált, és több ezer komment érkezett rá, valamint több híresség is elmondta róla a saját véleményét.

Az énekes posztja kapcsán állatvédők is megszólaltak, Zalatnay Cini pedig arra kérte Czutor Zolit, hogy látogasson el egy menhelyre, és nézze meg, hogy szilveszter után mennyi rémült állat várja a gazdáját, miután elszöktek a petárdák és tűzijátékok hangjától. Az ügy pedig nem ért véget és most az egykori Nagy Ő, Molnár Anikó is szót kért.

Gratulálok Czutor Zoltánnak! Hihetetlen, hogy én mindig felnéztem rá és azt gondoltam, hogy egy olyan férfi, akinek hat gyermeke van, csak jó ember lehet.

"Most viszont azt kell mondjam, hogy nagyot csalódtam benne és csak bizakodom, hogy a gyerekeinek nem ezt az „értékrendet" adja tovább. Még egy gondolat: ha véletlenül be volt csiccsentve Zoli, amikor ezt kiírta, sajnos az sem mentség. A bíróságon sem mentik fel a gyilkost, csak mert épp nem volt józan, amikor a bűntényt elkövette" – mondta élesen Anikó a Ripostnak.