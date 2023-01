A Blikknek a 21 éves Zsombor mesélte el, mi történt pontosan december 29-e éjjelén Budapesten.

"Bocsánat, bocsánat, nem akartam balhét, és elmondom, ahányszor akarod, csak hagyj minket elmenni. Így kérleltem Szalait, miután földre vitt a főváros közepén, a kedvenc szórakozóhelyemtől ötven méterre" - magyarázta a lapnak a fiatal srác.

A fiatalember szerint a balhé abból alakult ki, hogy a buli után a barátaival már az utcán megkérték Szalai Ádám öccsét, hogy készítsen egy képet róluk.

"Azt mondta, hogy nem, ami miatt értetlenkedtem, mert semmi rosszat nem akartunk, és hát persze, akkor már túl voltunk néhány italon, úgyhogy visszakérdeztem, „miért nem, te f.szfej?" Valami ilyesmit mondtam neki, amit persze, nem kellett volna. Nem túl szépen, nyilvánvalóan.

Zsombor elmondása szerint ekkor Szalai Ádám visszafordult, majd nekiszegezte a kérdést:

"Te most lef*szfejezted az öcsémet?Ekkor derült ki számomra, hogy a focista testvérét szólítottam meg. Szalai odajött hozzám, majd elkezdett velem ordibálni. Azt üvöltötte, hogy én, egy senkiházi, hogy merek ilyet mondani az öccsének... És már rúgott is a talpával, ami a mellkasomon ért. A földre kerültem, és még akkor is belém rúgott" – mondta a fiatalember.

"Az öccse lefogta őt, én meg próbáltam bocsánatot kérni, majd a haverjaim segítettek felkelni. Közben az egyik barátom azt kérdezte Szalai Ádámtól, hogy te, aki egy példakép vagy, hogy tudsz ilyet csinálni? Mert ő tényleg az volt a számunkra, csodáltuk, ahogy a meccseken küzdött. De a történtek mindannyiunkat sokkoltak."

A Sportal.hu elérte Szalai Ádámot, aki meglepődött a hallottakon, mivel másképp emlékszik a történtekre, de nem tagadta, hogy valóban összeütközésbe keveredtek.

"Megpróbálom a legrövidebben és a legőszintébben összefoglalni a történteket. Valójában az öcsémmel voltam egy találkozón, majd az elköszönésünk után azt láttam, hogy négy, nagyon részeg fiatal körbeveszi a testvéremet, az egyikük pedig olyasmit üvöltött az arcába, ami itt idézhetetlen lenne, de támadásra utalt. Jó néhány méternyi távolságból is úgy értékeltem, hogy meg akarják verni a testvéremet. Ezt természetesen nem hagyhattam, visszarohantam, majd egy rúgással eltávolítottam a testvéremtől az üvöltöző embert" – mondta a focista.

"Nem igaz, hogy a földön fekvő embert megrúgtam" – mondta Szalai, miután szembesítettük azzal, amit Zsombor állított.

"Féltem a családtagjaimat, és minden körülmények között megvédem őket. Úgy tudom, szelfizni akartak a testvéremmel, amire ő nem volt hajlandó, ebből alakult ki a szóváltás. Amikor pedig négyen körbevették, ténylegesen fenyegetve érezte magát."

Zsombor a történtek miatt feljelentést tett a XI. kerületi kapitányságon. Onnan az illetékesség miatt a belvárosi rendőrökhöz került az ügy. A Blikk kérdésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte: a feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást garázdaság gyanúja miatt. Gyanúsítotti kihallgatás a válaszadásukig nem történt.