Az egész ország egy emberként izgult a gyürei kislány életéért, aki úgy döntött, véget vet az életének. Vanda a közeli vasúthoz sietett, elbújt egy kukoricásban, megvárta, míg megérkezik a vonat, és a szerelvény elé lépett.

A gyermeket mentőhelikopterrel, életveszélyes állapotban szállították kórházba: erősen roncsolódott a lába és a koponyája, ám végül felépült.

Butaságot követtem el, de megígértem a családnak, hogy soha többé nem teszek hasonlót

-kezdte a kislány, aki azt mondta a Borsnak, sulis dolgok miatt lépett a vonat elé, mivel a társai állandóan bántották.

Vanda ellárulta, hogy a bántalmazói máig nem kértek tőle bocsánatot, emellett a tragikus napot és a kórházban töltött két hónapot is felidézte.

Az orvosok és a nővérek is jól bántak velem, hálás is vagyok, hogy meggyógyítottak. Arra is jól emlékszem, hogy csak a családra gondoltam, mielőtt a vonat elé léptem

– szögezte le a kislány, aki a történtek miatt iskolát váltott: jelenleg Kisvárdán tanul, ahol máris talált új barátokat.

A kislánnyal és nagymamájával készült interjút ide kattintva lehet megnézni.