A francia LVMH-t a világ vezető luxusmárka-csoportjaként tartják számon. Olyan brandek sorakoznak repertoárjában, mint a Louis Vuitton, a Moët & Chandon, a Hennessy, a Tiffany és a Givenchy. A cég vezetői pozícióinak többségét Arnault saját gyermekei töltik be.

A Financial Times szerint az LVMH jelenlegi átszervezése azt jelzi, hogy Arnault visszavonulni készül. Korábban már három fia került be a vezetőségbe, most viszont a legidősebb nővér, Delphine került az anyavállalat, a Dior élére. A gazdasági elemzők meglepőnek tartják ezt a lépést, mivel a divatcég eddigi vezetője négy év alatt 10 milliárd eurós növekedést ért el a márka eladásainak terén és jó eredményeket produkált még a nehéz időszakokban is – írja a Bors.