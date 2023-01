A vád szerint a fiatal 2021 májusában utazott az idős nővel Párkányból Esztergomba. Ezt követően a kábítószer hatása alatt álló férfi egyelőre ismeretlen okból előbb vitát provokált a nővel, majd a lényegesen gyengébb fizikumú asszonyt az előzetes szóváltást követően bántalmazta: megragadta a nyakát, több alkalommal az arcán, a fején, valamint a felsőtestén is megütötte, majd úgy megtaposta a mellkasát, hogy a nő pár percen belül belehalt a sérüléseibe. Ezt követően a holttestet a közelben található vízelvezető árokhoz vitte, és abba gurította le. A holttest megtalálása után a rendőrök őrizetbe vették az Esztergomban bújkáló Lórántot - írja a Bors.

A férfi többször is belekeveredett vallomásába, azt mondta, nehezen emlékszik vissza a történtekre, folyamatosan kábítószer hatása alatt volt. Először azt mondta, hogy háromszor sújtott le a nőre, pár perccel később viszont már azt állította, hogy egyáltalán nem bántalmazta az áldozatot.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a férfival szemben a Tatabányai Törvényszékre. Indítványozták, hogy a törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetést, valamint közügyektől való eltiltást szabjon ki rá, é utasítsa ki őt Magyarország területéről. Lórántnak Szlovákiában is bíróság elé kell állnia, ugyanis kiderült, hogy korábban ott is ölt.