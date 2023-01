Ahogyan mi is beszámoltunk róla , néhány nappal ezelőtt súlyos áramütést szenvedett két kamasz az egri pályaudvaron, miután felmásztak egy vagon tetejére. Előkerült egy megrázó felvétel az áramütés pillanatáról.

A borzalmas baleset január 9-én este történt Egerben a helyi pályaudvaron. A két kamasz felmászott egy tehervonat tetejére, ahol súlyos áramütést szenvedtek.

Egyikük, egy 14 éves fiú életveszélyesen megsérült, életéért még mindig küzdenek az orvosok. Testének 80 százaléka harmadfokban megégett. Barátja könnyebben sérült.

A baleset pillanatáról egy felvétel is készült, melyen jól látszik a hatalmas fényvillanás. A videó tulajdonosa elmondta, hogy nemcsak a fény, de az áramütés hangja is borzasztó volt: a házba is behallatszott - szúrta ki a Blikk.