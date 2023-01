Az ország több részén is havazásra számíthatunk, egyes területeken akár 10 cm hó is hullhat.

Az éjszaka érkezett mediterrán ciklon csapadékzónája a legtöbb helyen csak lassan, inkább a délutáni órákban kezd el gyengülni, estére többnyire megszűnik a csapadék. Északnyugat felől egyre nagyobb területen vált át havas esőbe, havazásba a halmazállapot az erősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati szél kíséretében. Elsősorban a magasabban fekvő helyeken (~ 300 m felett) érdemi hótakaró kialakulása valószínű, kiemelten a Dunántúli-középhegység, Budai-hegység, Dunakanyar hegyei, Börzsöny térségében akár 10 cm körül is alakulhat a lehulló friss hó mennyisége. Síkvidéken a fagypont körüli, kevéssel afölötti hőmérsékleti értékek miatt bizonytalanabb a kialakuló hóréteg vastagsága, elsősorban Zala, Somogy, Veszprém, Komárom-Esztergom megyék, illetve a Dunakanyar térségében több cm-es olvadozó, tapadó hóréteg is összejöhet.



Az Alföldön viszont más lesz a helyzet, ott végig esőre számíthatunk, akár zivatar is kialakulhat a keleti határ közelében, és átmeneti szakadozások is lehetnek a felhőzetben. A hőmérséklet általában 5 és 12 fok közé emelkedik az élénk, erős délnyugati szél mellett a keleti tájakon, ezzel szemben az északnyugati részeken ennél több fokkal hidegebb lesz az idő - írja közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.