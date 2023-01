A Bors ellátogatott a rendőrgyilkosság helyszínére, és beszélt egy idős asszonnyal, Mária néni barátnőjével, akire a rendőrgyilkos rá akarta törni az ajtót.

"Még mindig retteg. Éjszaka felriad álmából, mert állandóan hallja a dörömbölést az ajtaján! Én szoktam neki bevásárolni, mert a rokonai vidéken élnek (...) Én is nagyon félek az utcán és az otthonomban is. A fiam szokott nyugtatni, hogy: 'Anya ne félj mert biztonsági ajtód van'. De én mégis rettegek" - nyilatkozta az idős asszony a lapnak és hozzátette, a helybeliek kétszer is meggondolják, hogy kilépjenek-e az utcára.

Mária korábban a Borsnak elmondta, hogy hatalmas traumaként élte meg a rendőrgyilkosságba torkollott Sz. Szilárd ámokfutását.

"Soha nem bántottam senkit. Én nem tehetek róla, nagyon sajnálom. Szép fiatal férfi volt. Feküdtem az ágyban, amikor az ajtót betörte" - nyilatozta Mária, amit itt meg is nézhetsz.