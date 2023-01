Dunaújvárosban egy 16 éves fiú lábon szúrt egy rendőrt, aki igazoltatni akarta. A nyomozú a fiú barátnőjét kereste, ugyanis a 16 éves lány hétfő óta nem volt otthon, emiatt kért a nevelőapja rendőri segítséget.

A hatóságot a fiú édesanyja értesítette arról, hogy náluk van a lány, nem akarta bújtatni a fiatalokat. "Amikor én hívtam a rendőröket, azt meghallották, akkor menekültek el" - mondta a Tényeknek az anya, aki szerint fia és annak barátnője is furcsán viselkedtek, úgy véli ihattak vagy drogozhattak. "Szerintem nem is voltak józanok, mert elég furcsán viselkedtek. Én akkor már mondtam, hogy itt baj lesz. Mondtam neki, hogy vagy most takarodjál haza, a lánynak, mert nekem is az én nyakamra ne csináljál bajt" - tette hozzá a fiú anyja.

A törzsőrmester a lépcsőházban találkozott össze a fiatalokkal, megállísra szólíttotta fel a fiút, aki ezt figyelmen kívül hagyta. A rendőr testi kényszer alkalmazásával a földre vitte és megpróbálta a kezeit hátrabilincselni. A gyanúsított ellenállt, próbált kiszabadulni a rendőr fogásából, majd elővett egy 9 centiméter pengehosszúságú tőrt, amellyel megszúrta a rendőr jobb lábszárán.

A törzsőrmester kicsavarta a tőrt a fiatalkorú kezéből, aki folytatta a támadást, megpróbálta megütni, illetve megrúgni a rendőrt. Végül a hangoskodásra felfigyelő, a házban lakó szolgálaton kívüli rendőr segítségével bilincselték meg a gyanúsítottat. A szúrás következtében a törzsőrmester 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A bíróság megállapítása szerint az ügyész által a gyanúsított letartóztatásra tett indítvány megalapozott volt. A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint bizonyítottság esetén a gyanúsított cselekménye felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettének, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérletének megállapítására alkalmas. A megalapozott gyanút a rendőri jelentések, a tanúvallomások, a helyszíni szemle jegyzőkönyve és a lefoglalt bűnjelek alátámasztják. A bíróság a fiatalkorú letartóztatását javítóintézetben rendelte végrehajtani - írja az MTI.