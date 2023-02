A vádlottal szemben az autólopáson kívül életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt egy másik büntetőeljárás is folyamatban van. A kamaszt elhanyagolták a szülei, és kerülte az iskolát, ezért korábban már nevelésbe vették, de gondozási helyéről folyamatosan szökésben volt.

A fiú inkább a siófoki rokonainál bujkált a hatóságok elől, és 2022 februárjától 2022 augusztusában történt letartóztatásáig rendszeresen követett el bűncselekményeket. Elkötötte ismerőse kisteherautóját, amivel fának ütközött, ráadásul a bűncselekmény elkövetésekor alkohol és kábítószer hatása alatt állt.

A fiú ezen kívül két ismerősét is veréssel és megöléssel fenyegette meg. A vádlott rossz anyagi helyzete miatt a lakókörnyezetében élőktől többször lopott, nagybátyjától televíziót, nagyanyjától mobiltelefont, ismerősétől elektromos kerékpárt vitt el, az egyik siófoki diszkontáruházból rendszeresen szeszes itallal távozott fizetés nélkül, de volt olyan felújítás alatt álló ingatlan is, ahonnan a beépített rézvezetékeket és a csaptelepeket bontotta ki. A fiú az őrizetbe vétele előtt egy ismerőse személyi adatait diktálta be az intézkedő járőrnek a sajátja helyett.

Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a fiatalkorú vádlottal szemben javítóintézeti intézkedés alkalmazására és járművezetéstől eltiltásra tett indítványt -írja az ügyészség.