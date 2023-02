A legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. Epicentruma az amerikai földtani intézet szerint 18 kilométer mélyen, Gazianteptől körülbelül 33 kilométerre volt, és 22, részben ugyancsak erős utórengés követte. A térség számos településén házak dőltek romba, sokan a törmelékek között rekedtek. Adana polgármestere szerint a városban két toronyház is összedőlt. Süleyman Soylu belügyminiszter a CNN televíziónak azt mondta, hogy a katasztrófa több tartományt érintett, és vannak halálos áldozatai.



A török hatóságok 4-es szintű vészhelyzetet hirdettek a hétfő hajnali erős földrengés miatt, ami azt jelenti, hogy az ország máris nemzetközi segítséget kér a mentéshez.





Malatya tartomány kormányzója arról számolt be, hogy a tartományban 23-an meghaltak és 420-an megsérültek a katasztrófában. Sanliurfa kormányzója tíz halálos áldozatról számolt be. Az Anadolu állami hírügynökség arról adott hírt, hogy Osmaniye tartományban öten vesztették életüket.

Friss adatok szerint hét tartományában legkevesebb 78 halottja van a hétfő hajnali földrengésnek - közölték a török mentőszolgálatok a reggeli első összesítésben. Együttesen legkevesebb 138 halottja van Törökországban és Szíriában. A törökországi sérültek számát 440-ben adta meg a katasztrófavédelem.



A rengések Szíria északi részét is sújtották, a beszámolók szerint Aleppóban is több ház összedőlt. Aleppó, Hama és Latakia városokban 42 emberéletet követelt a katasztrófa, és több mint 200-an megsérültek - közölte a Sana állami hírügynökség az egészségügyi minisztériumra hivatkozva.

A földmozgást a média beszámolója szerint Libanonban és Cipruson is érezni lehetett.



A térségben gyakoriak a földrengések, Törökország két kontinentális talapzat határán fekszik. 1999-ben az északnyugati Izmit térségében több mint 17 ezer emberéletet követelt egy földrengés.