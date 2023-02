A romok alatt rekedt áldozatok mentésében részt vesznek a helyi erők mellett külföldi mentőegységek is. A magyar állam is segítő jobbot nyújtott Törökországnak és egy több mint ötven főből álló különítmény indult útnak a hét elején. Rajtuk kívül ott van a katasztrófa helyszínén a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat is, amelynek munkatársai egy kisgyermeket hoztak felszínre a romok alól.

"Köszönjük a Külgazdasági és Külügyminisztérium Hungary Helps Program Koordinációs Főosztálynak és a nagykövetségnek, hogy meghallották a felajánlásunkat és profin segítették az útnak indításunkat. Hálásak vagyunk a Turkish Airlinesnak, hogy ennyire rugalmasan tudták megoldani a problémáinkat és köszönjük Nektek, hogy követtek minket" – kezdik posztjukat.

"Fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy szolgálatunk most nem az állami mentőcsapat tagjaként került bevetésre, hanem NGO (non govermental organisation) vagyis nem állami mentőszervezetként, saját színekben van jelen" – zárják a videós bejegyzést.