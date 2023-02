Hétfőn több erős földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte, hatalmas pusztítást okozva a régióban. A földrengésnek rengeteg áldozata van, sok a sérült és az eltűnt személy is. Meg nem erősített hírek szerint Cansu Dere, a Szulejmán színésznője is eltűnhetett a földrengések után. A színésznő nem adott magáról életjelet azóta sem, hogy a nemzetközi sajtóban is elterjedt eltűnésének híre, kommunikációs csapatából sem cáfolta meg senki a hírt, de nem is erősítették meg.