Azt írták: a tó parti sávjának egyes részein és a kikötőkben kialakult jég 3-7 centiméter vastagságú, bizonytalan szerkezetű, így alkalmatlan a közlekedésre és a sportolásra. Nem várható, hogy a Balaton befagy a következő napokban, sőt, olvadás kezdődhet szombattól, ami az erős szél hatására el is tüntetheti a jeget a parti sávból. A somogyi rendőrség hangsúlyozta: szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog.





"Gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert" - közölték.



Kitértek arra is, hogy jeges vízből mentett embert nem szabad azonnal túlfűtött, meleg helyre vinni, a jeges ruházatától megszabadítva fokozatosan kell felmelegíteni, és orvosi ellátásban kell részesíteni.

Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel - a biztonságos munkavégzés kivételével - kikötőkben és veszteglőhelyeken, valamint folyóvizeken és azok mellékágain. Közleményükben jelezték, hogy a rendőrök fokozottan ellenőrzik a jégen tartózkodás szabályainak betartását.



A szabályszegőket rajtuk kívül a közterület-felügyelők, a halászati őrök és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézői is figyelmeztethetik, de 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy szabálysértési eljárás indítása mellett akár 150 ezer forint pénzbírsággal is sújthatják.