Pamela Anderson 58 évesen is hódít: smink nélkül került újra Hollywood csúcsára

Smink nélkül hódít, új filmjei futnak, Hollywood végre komolyan veszi. Pamela Anderson 58 évesen is sztár, méghozzá újra az élvonalban.

Pamela Anderson 58 éves: smink nélkül, új szerepben, címlapon és fürdőruhában. A hollywoodi színésznő a reneszánszát éli.

Forrás: Northfoto

Pamela Andersonnak most már az arca meztelen: íme, az 58 éves ikon új külsője

Ha valaki még mindig csak egy piros fürdőruhás szőke, dekoratív bombázóként gondol Pamela Andersonra, annak ideje újragondolni a dolgokat. A kanadai-amerikai színésznő most, 58 évesen, smink nélkül, természetes szépségként került a brit Harper's BAZAAR július–augusztusi címlapjára. A „smink nélkül Pamela Anderson” kifejezés már most baromi trendi, ahogy a fotók is, melyeken semmi más nincs rajta, csak önmaga a teljes valójában.

A Playboy-rekorder – ő szerepelt a legtöbbször a nyuszis magazin címlapján és a világ egyik legismertebb Playboy-modellje még a mai napig viszont, mostanában valami egészen másért kapja a figyelmet: a hitelességéért. Egykori sminkese halála óta a „makeup-free movement” élharcosa lett és ma már egy Pamela Anderson smink nélkül kép legalább olyan ikonikus, mint a piros Baywatch-fürdőruha, amely egyébként a londoni Design Múzeumban is kiállítási darab lett.

Pamela Anderson már sokkal több, mint a szőke bombázó a Baywatch-ból

Forrás: AFP

A Csupasz pisztoly remake és Az utolsó táncosnő

Nemcsak címlapok, hanem a szerepek is jönnek bőven. Pamela a most készülő Csupasz pisztoly remake-ben is feltűnik majd. A film augusztusban érkezik Magyarországra, és ha lehet hinni a pletykáknak, nosztalgiából, poénból és Dave Bautistából sem lesz hiány.

De a hollywoodi színésznő számárára az igazi meglepetés tavaly jött: Az utolsó táncosnő című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-jelölést kapott. A filmről egyes kritikusok szerint „élete legérettebb játéka”, mások szerint meg „Pamela Anderson végre, nem Pamela Anderson Playboy-lányként viselkedik benne”. És ez bók. A sztriptíztáncosnőt alakító karakter több, mint csupán életközeli – szinte önvallomásnak is beillik.

Valójában már 2023-ban elindult az „újjászületett Pamela” korszak: a Netflixen debütált a „Pamela közelről” című dokumentumfilm, saját narrációval, és kiadta a Szeretettel, Pamela (Love, Pamela) című memoárját is. Ezek a projektek voltak fiai – Brandon Thomas Lee és Dylan Jagger Lee – szívmissziói. Brandon különösen szeretné, ha Hollywood végre nem csak egy testet, hanem tehetséget is látna az édesanyjában. Úgy tűnik, a terve működik.