Miért imádjuk néha, ha mások pórul járnak? A tudomány megfejtette a gonoszkodás titkát!

Valljuk be őszintén, te is érezted már azt a csintalan, bizsergető örömöt, amikor a magát mindig tökéletesnek láttatni akaró, rendkívül irritáló kollégád kávét önt a hófehér ingére. Vagy amikor a filmben nem a szuperhősnek, hanem a karizmatikus, világuralomra törő gonosznak szurkolsz. Sőt, talán még akkor is, amikor te kapod el az utolsó szelet pizzát mindenki más elől. De mielőtt még önostorozásba kezdenél, és a lelked legsötétebb bugyrait kutatnád, megnyugtatunk: ez a fajta káröröm teljesen normális. Sőt, a tudományos alapja is van, hogy miért élvezzük néha ennyire a saját kis sötét oldalunkat.

Nyugi! Nem vagy gonosz, csak huncut. A legszebb öröm, a káröröm.

Forrás: Shutterstock

A káröröm édes íze: avagy miért jó nekünk, ha megdöglik a szomsz éd tehene…

A káröröm egy érdekes kifejezés. Ugyan miért kéne a kárnak örülni? A kárörvendésre hajlamos emberek általános vélekedés szerint sznobok és velejéig romlottak, de a pszichológusok szerint ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Sokan sznob viselkedésnek tartják, pedig egyszerűen csak társas összehasonlításról van szó. Amikor valaki, akit irigylünk, vagy aki nálunk sikeresebbnek tűnik, pórul jár, az a mi agyunkban egyfajta igazságtételként csapódik le, hogy „Lám, ő sem különb!”.

Egy 2013-as tanulmány kimutatta, hogy az alacsonyabb önértékelésű emberek hajlamosabbak a kárörömre, mert a másik botlása egy pillanatra feljebb löki őket a saját képzeletbeli ranglétrájukon. Szóval, amikor legközelebb mosolyra húzódik a szád, mert az irritáló szomszédod kocsiját centi vastagon letojták a galambok, akkor csak annyi történik, hogy az egód lepacsizik a válladon ülő kisördögöddel. Ez egyfajta kárörvendés, amit nem feltétlenül kell szégyellni.

Vannak viszont kóros esetek, akik valamilyen hibás kötődési minta miatt egyszerűen imádnak maguk körül káoszt csinálni és kikészíteni a környezetüket puszta szórakozásból. Ez a viselkedészavar gyakran a lelkiismeret teljes hiányával párosul, és mélyebben gyökerezik, mint a hétköznapi gonoszkodás vagy a káröröm; sokkal inkább a rosszindulatú ember jellemzői közé sorolható, akik nem éreznek lelkiismeret-furdalást mások szenvedése láttán.

Miért imádjuk annyira a gonosz karaktereket a filmvásznon?

Miért imádjuk Jokert, Darth Vader-t, Hannibal Lectert, vagy akár Szörnyella de Frászt? A zseniális karakteralkotáson túl a korlátlan szabadság a válasz. Ezek a karakterek fittyet hánynak a társadalmi normákra, a szabályokra és az elvárásokra. Azt teszik, amit akarnak, és nem kérnek bocsánatot érte.

A pszichológia ezt úgy nevezi, hogy helyettesítő megtapasztalás (vicarious experience). A biztonságos moziszékből vagy a kanapéról nézve kiélhetjük a legvadabb fantáziáinkat anélkül, hogy annak bármi következménye lenne. A gonosz karaktereken keresztül felfedezhetjük a saját elfojtott agressziónkat és a szabályszegés iránti vágyunkat. Ők a mi sötét oldalunk rocksztárjai, akik meg merik tenni mindazt, amire mi soha nem vetemednénk. Ez a fajta rosszindulatú ember jellemzői iránti vonzalom valójában a saját korlátaink feszegetéséről szól a képzelet világában.