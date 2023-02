Zámbó Krisztián felháborodott Delhusa Gjon állításán, miszerint annak idején Jimmy kölcsönkért tőle. A Király fia rögtön leszögezte, hogy apja soha nem kért pénzt senkitől, de Delhusa Gjontól főleg nem. Most a Frizbi TV-ben Hajdú Péternek részletesebben is kifejtette, miért gondolja úgy, hogy az énekes nem mondott igazat.

"Én felhívtam Delhusát, miután ez a sztori lejött. Ő ugye azt mondta, hogy apunak nem ment jól az utolsó éveiben, ezért kért tőle pénzt. Könyörgöm, dupla sportcsarnok, telt ház! Gyémánt- és platinalemezek, másfél milliós eladás... Volt neki pénze! Elég szép összegeket örököltem én is és a család is.

Hozzá kell tennem, hogy édesapám eleinte nagyon elismerte Delhusát, mint énekest. Anno felkérték őket, hogy énekeljenek egy duettet az árvízkárosultak javára készülő lemezre. Apu akkor már nem volt a Magneotonnál, mert lejárt a szerződése, és saját maga kezdte csinálni az anyagait a Jankai Bélával.

Delhusa mondta neki, hogy menjen át az ő kiadójához, mert kétszer annyit fizet neki, mint amennyit korábban a Magneotontól kapott" - mondta Krisztián hajdú Péternek.

"Aki ismeri Delhusát, az tudja, hogy nála sóherebb a világon nincs, és nem is volt. Tőlem mondhat ő bármit, meg be is perelhet, ezt nemcsak én, hanem nagyon sokan mondjuk. Van én nekem olyan sztorim, amit ha elmondanék, szerintem elég nagy probléma lenne. De soha nem fogom elmondani, mert megígértem neki" - idézi a Bors Krisztiánt.