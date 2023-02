Shakira és volt párja, Pique szakítása nagy botrányok közepette történt meg miután kiderült, hogy a volt focista megcsalta az énekesnőt. Shakira már egy szakítós dalt is kiadott, amelyben megalázza egykori szerelmét és annak új barátnőjét, most pedig Valentin-nap alkalmából szintén egy dallal üzent, de most egy másik énekesnő művével, méghozzá SZA Kill Bill című slágerével, amely így szól: I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here? (Lehet, megölöm az exemet, nem a legjobb ötlet. Aztán az új barátnője következik, hogyan jutottam ide?)

Ezeket a sorokat tátogja Shakira, miközben úgy tesz, mintha felmosná a konyháját.