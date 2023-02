Sz. Szilárdnak - aki kollégája elmondása szerint maga volt a démon - beszélgetéseken kell résztvennie, és különböző pszichológiai teszteket végeznek rajta az IMEI-ben. Ha kiderült, hogy Baumann Péter meggyilkolásakor nem volt beszámítható állapotban, vagy eleve kóros elmeállapotú, akkor nem vonható felelősségre - írja a Bors.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elmondta a lapnak, hogyan zajlanak az ilyen vizsgálatok:

"A szakembereknek azt kell megállapítania, hogyan működik a vizsgált személy személyisége. Arra a kérdésre is keresik a választ, mi lehetett a tettes indítéka, illetve mi állhatott annak hátterében. A vizsgálatokat projektív tesztekkel végzik. Ilyen a Rorschach-, illetve a Szondi-teszt. Előbbi során különböző tintapacákról megmondania, hogy mi jut róluk a vizsgált személy eszébe. Utóbbi keretében arcképeket mutatnak neki, és ki kell választania a legrokonszenvesebb, illetve legkevésbé szimpatikus embereket. Ezek alkalmasak arra, hogy kiderüljön, hogy fennáll-e valamilyen elmezavar vagy elmebetegség, és ha van, az mennyire befolyásolta az illetőt a cselekmény elkövetésében. Az elkülönített fogvatartottat tartósan megfigyelik. Többek között abból a szempontból, hogy hogyan reagál különböző szituációkra. Hogyan viselkedik, milyen érzéseket mutat. Az is információnak számít, ha a célszemély bizonyos kérdéseknél megtagadja a válaszadást. Figyelik, hogy az illető hallucinál-e. A vizsgálatokat akár többször is elvégzik, a fogvatartottal pedig többször, mélyen elbeszélgetnek. Részletesen leírják a személyiségjegyeit, hogy egy átfogó személyiségrajzot adhassanak róla. Ez a fajta diagnosztika átverhetetlen. Kizárható, hogy bárki is rejtőzködve képes maradni."