Mindössze huszonnyolc évesen életét veszítette a fiatal színész, Jansen Panettiere, akit nemcsak filmes és tévés munkái, hanem absztrakt alkotásai révén is sokat ismerhettek.

A hétvégén életét vesztette New Yorkban Jansen Panettiere. A halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a TMZ információi szerint semmilyen gyanús körülmény nem áll fenn a tragédia körül – írja a People.

A mindössze 28 éves Jansen követte nővérét, Haydent a színészi pályán és számtalan filmben, valamint sorozatepizódban láthatta őt a közönség, vagy hallhatta a hangját. Játszott a The Walking Deadben is. A színészi munkák mellett rengeteget festett és rajzolt, és ruhákat is díszített színes grafikáival.

Jansen öt évvel volt fiatalabb nővérénél, Hayden Panettiere-nél, akit sokan az ukrán ökölvívó, Vlagyimir Klicsko exeként is ismerhetnek. A színésznőt olyan sorozatokban láthattuk, mint a Hősök, a Nashville, és szerepel a Sikoly című horrorfilmsorozat legújabb részeiben is.