Hétfőn holtan találták az egykori válogatott magyar focistát, Lendvai Miklóst. A néhai sportolót többen is sikertelenül próbálták elérni, végül a lakásához tartozó melléképületben bukkantak rá, de már nem tudtak rajta segíteni.

A néhai sportoló halálhírét Zalaegerszeg megyei jogú város Facebook-oldala adta közre. Lendvai Miklós 47 évesen távozott az élők sorából és öt gyermeket hagyott hátra. Kislánya azonban nem az édesanyjától személyesen, hanem egy internetes bejegyzésből értesült arról, hogy édesapja elhunyt.

"Mi jár a fejemben? A teljes káosz, a düh, és a végtelen szomorúság, amit érzek. Dühös azért vagyok, mert szerettem volna, ha a lányom nem egy Facebook posztból tudja meg, hanem még felérek Pestre, hogy átölelhessem, és elmondjam, amit nem is tudom, hogyan lehetett volna úgy elmondani, hogy ne törjem össze a szívét! Az internet gyorsabb volt. Mert most ő, és a testvérei a legfontosabbak" – idézte a Bors azt a posztot, melyet Lendvai lányának édesanyja írt.

"Szomorú vagyok. Leginkább miatta. Szerette az apukáját. Nagyon. Büszke volt rá. Meg akarta neki mutatni, hogy lediplomázik. Hogy ő is büszke legyen rá! Szomorú vagyok, mert 10 év az 10 év az életemből, akárhogy is alakult a kapcsolatunk. Annyi mindenen mentünk keresztül, annyi közös emlék, ami ennyi idő után is összeköti az embert! És egy szuper kis csajszi, a kettőnk vére. Aki mindig emlékeztetni fog rá" – írta bejegyzésében Lendvai Miklós egykori párja.