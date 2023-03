A Google Térkép egyik kedvelt szolgáltatása az Utcakép (Street View), melynek segítségével úgy lehet bejárni adott városrészeket, mintha mi magunk sétálnánk rajtuk. Ez az opció megkönnyíti az előzetes tájékozódást, illetve olyan helyekre is elröpíti az embert, ahova lehet, hogy sosem fog eljutni. Ahhoz, hogy az utcaképek minél hitelesebbek legyenek, időnként frissítik a felvételeket.

Erre kerül sor most Magyarországon, a Google autói pedig napokon belül útra indulnak több településen is – tudta meg a Telex.

A cég sajtóirodájának tájékoztatása szerint az autók március 9-én, csütörtökön indulnak és a következő hónapokban Sopronban, Szekszárdon, Mezőtúron, Szentesen, Tapolcán, Karcagon, Baján és Miskolcon lehet majd látni a kamerás autókat.

Aki aggódna, hogy lefotózza őt vagy az autóját a rendszer, annak jó hír lehet, hogy ezeket a privát dolgokat most is felismerhetetlenné teszik majd az Utcaképen, de van lehetőség arra is, hogy kérjük bizonyos részletek kitakarását a Hiba bejelentése gombra kattintva.