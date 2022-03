A következő hónapokban az ország számos városát érintik majd, hogy frissítsék a városok, utak és autópályák nézetét a Google Térképen. A Dunántúlon például Sopron, Székesfehér, Szekszárd, Pécs, Veszprém és Ajka városát, az ország keleti felében pedig többek között Békéscsabát, Szegedet, Karcagot, Debrecent és Tiszaújvárost is érintik majd.



A Google Utcaképpel a felhasználók bárhonnan felkereshetik a magyar városok többségét, megtekinthetnek számos várat és kastélyt, valamint a digitális térben akár nemzeti parkokat is bejárhatnak. Magyarországon a Google Térkép Utcakép szolgáltatása 2013 óta elérhető, azóta rendszeresen frissítik a képanyagot. Az Utcakép 360 fokos képeket mutat az utcákról, valamint a természeti és kulturális nevezetességekről.

A Google azonban nemcsak az utcákat és utakat, hanem több magyar város gyalogos zónáit is rögzítette, valamint más, autóval megközelíthetetlen helyeket. Így a felhasználók virtuálisan sétálhatnak Pécs vagy Debrecen utcáin, ellátogathatnak a Balaton partra, az Aggteleki Nemzeti Parkba, vagy kirándulhatnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is.

Nemrég pedig kibővült Budapest rejtett kincseinek tárháza a szolgáltatásban: 360 fokos kamerával befotózott felvételek váltak elérhetővé olyan helyszínekről, mint a Kincsem Park, az Északi Járműjavító két csarnoka, az Operaház előadótereként működő Eiffel Műhelyház, illetve a Közlekedési Múzeum új kiállítótereként szolgáló Dízelcsarnok, és Budapest legnagyobb tava, a Naplás-tó.



Mint írták, a személyes adatok védelméhez való jogok érvényesülése érdekében a közzétételt megelőzően a képeket egy speciális eljárás alá vetik, ez elhomályosítja az emberek arcát, illetve a rendszámokat, így azok nem lesznek beazonosíthatók.



Az Utcakép a Google Térkép népszerű funkciója, amely jelenleg a világ több mint 220 országában érhető el, beleértve az Antarktiszt és az Északi-sarkot is. Elérhető asztali számítógépeken, mobileszközökön, valamint a Google Earth programban - írja az MTI.