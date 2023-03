Hétfőn este egy ismeretlen férfi felhívta a rendőrséget, hogy Tatabányán a Mártírok úton található egyik tízemeletes lakóház lépcsőházában három bombát rejtett el. A rendőrség, a katasztrófavédelem, és a mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre vonultak.

Összesen 53 embert menekítettek ki az épületből, ezzel egy időben pedig a bombakutatás is kezdetét vette.

A feltételezett elkövető fényképe a rendörökhöz is eljutott, ami alapján alig két órán belül el is fogták. A fenyegetőzést le sem tagadhatta, hiszen megtalálták nála a telefont és a híváshoz használt SIM kártyát is.

A 22 éves győri férfit előállították, őrizetbe vették, és közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.

A férfi azzal indokolta tettét, hogy munkáltatója nem biztosított részére szállást. A helyszínen nem találtak robbanóanyagot -írja a Tények.